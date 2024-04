Com Galapagos Capital, The LED anuncia emissão de debêntures

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A The LED, empresa de iluminação e painéis, acaba de finalizar a sua segunda emissão de debêntures — títulos de dívida que geram créditos ao investidor — no valor de 25 milhões de reais com vencimento em 2029. A Galapagos Capital atua como coordenador líder da operação.

A primeira emissão de debêntures realizada pela Galapagos Capital e a The LED foi realizada em 2021, no valor de 31,3 milhões de reais. Ela permanece vigente.