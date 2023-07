Censo demográfico reforça urgência de reforma tributária, diz Appy

Entre os dados revelados pelo último Censo, a desaceleração do crescimento populacional soou como um alarme para pesquisadores e economistas. O contingente de brasileiros teve elevação de apenas 0,52% ao ano na última década, a menor registrada desde 1872, na primeira pesquisa censitária. À luz desse contexto, o secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, afirma que a proposta do governo é um ingrediente do enfrentamento ao desafio demográfico. “O aumento da produtividade da economia torna-se ainda mais necessário com a desaceleração do crescimento populacional. E a reforma tributária, que já era urgente antes da divulgação do Censo, é essencial para o aumento da produtividade”, diz ao Radar Econômico. Quando a força de trabalho de um país encolhe, o ganho de eficiência produtiva é a saída para assegurar o patamar do PIB, como indicado em matéria de VEJA desta semana.

