“Cenário é positivo para PIB crescer até 3%”, diz Luiz Fernando Figueiredo

VEJA Mercado | 3 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, 3. Os investidores ainda digerem o rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos enquanto esperam por um novo aumento nos juros ingleses nesta quinta. No Brasil, o cenário é o oposto. O Banco Central surpreendeu ao cortar a taxa Selic em 0,5 ponto percentual e sinalizar novos cortes de mesma magnitude nos próximos meses. Diego Gimenes entrevista Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central e presidente do conselho da Jive Investments.

