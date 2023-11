Celulares e TVs são os itens mais buscados para a Black Friday

VEJA Mercado em Vídeo

A surpreendente disparada da bolsa e entrevista com Alexandre Lohmann

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta segunda-feira, 6. Uma nova e surpreendente rodada de otimismo tomou conta do mercado financeiro na semana passada. O Ibovespa subiu dos 113 mil pontos para os 118 mil pontos e o dólar recuou de 5,05 reais para 4,92 reais. Tudo aconteceu depois de o mercado interpretar o mais recente comunicado do banco central americano como uma sinalização de que os juros não devem mais subir por lá. Além disso, os dados de emprego do payroll de outubro vieram abaixo da expectativa do mercado e também são uma carta na manga para o Fed parar de subir os juros. No Brasil, o velho risco fiscal ainda assombra os investidores. Diego Gimenes entrevista Alexandre Lohmann, economista-chefe da Constância Investimentos.