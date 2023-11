Cashback aumenta retenção de clientes em quase 5 vezes, aponta pesquisa

Clientes de varejistas com acesso ao benefício do cashback — quando a empresa devolve parte do valor gasto na compra — têm uma retenção 4,8 vezes maior em relação aos demais após seis meses, continuando com certa fidelidade à marca. Além disso, o gasto médio de quem utiliza o cashback em compras é 85% superior ao dos consumidores sem o benefício, configurando um faturamento adicional de 883,4 mil reais a cada mil clientes atendidos. Os dados são de pesquisa da IZIO&Co, plataforma de programas de fidelidade, que analisou o comportamento de compra de mais de 5 milhões de consumidores de 24 redes varejistas.

Quando comparado a outros tipos de ofertas, o cashback mostrou um desempenho à frente das alternativas. O benefício eleva a frequência de compra em 57% e o gasto médio dos clientes em 18%, em relação aos beneficiados com descontos imediatos, por exemplo. “O consumidor tem o benefício materializado na sua carteira digital e isso é definitivamente o fator que faz ele optar por uma rede varejista em detrimento de outra”, diz Rodrigo Matheus, diretor de marketing da IZIO&Co. Outro levantamento, esse do instituto Opinion Box, aponta que 42% dos consumidores que compram em aplicativos consideram o cashback a melhor funcionalidade.

