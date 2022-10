Carrinho vazio? O inesperado efeito do Auxílio Brasil nos supermercados

Pouco mais de dois meses depois do aumento nas parcelas do Auxílio Brasil para 600 reais, alguns analistas do mercado financeiro ainda não enxergaram o efeito esperado para alguns setores importantes da economia, como o de supermercados. Apesar dos primeiros sinais de deflação em algumas categorias, a inflação acumulada nos últimos dois anos continua a pavimentar um ambiente operacional desafiador para o setor. “Curiosamente, as varejistas de supermercados ainda não viram os ventos a favor do recente aumento do Auxílio Brasil, que acreditamos ter sido usado principalmente para pagar dívidas”, avaliam os analistas do Credit Suisse. O banco ainda aponta para a intensa promoção de descontos, as cestas menores e o consumo menor do comércio como outros fatores que também devem pesar nos números dos supermercados no terceiro trimestre de 2022.

