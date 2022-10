Câmara quer votar aumento do MEI e Simples Nacional logo após as eleições

Atualizado em 20 out 2022, 16h49 - Publicado em 20 out 2022, 16h31

Por Felipe Erlich , Victor Irajá Atualizado em 20 out 2022, 16h49 - Publicado em 20 out 2022, 16h31

A Câmara dos Deputados se prepara para discutir, no início de novembro, o projeto que aumenta o limite de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs) e das empresas do Simples Nacional, em um movimento que deve contar com oposição do próximo governo, seja qual for, segundo fontes ouvidas pelo Radar Econômico. A Receita Federal estima que o projeto implicaria numa renúncia fiscal de 66 bilhões de reais anuais, impacto questionado pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), que encabeça as articulações. Pelo texto, que pode ir ao plenário da Câmara ainda no início de novembro, as novas faixas do MEI passariam de 81 mil reais ao ano para 144 mil reais; microempresas de 360 mil reais ao ano para 869 mil reais, e Empresas de Pequeno Porte, de 4,8 milhões de reais para 8,7 milhões de reais.

Siga o Radar Econômico no Twitter