Buser transporta pessoas e mantimentos para mitigar crise no litoral

Mais de 120 pessoas, incluindo moradores e turistas, foram transportados por ônibus de fretamento em ação beneficente nas cidades afetadas pelas fortes chuvas no litoral de São Paulo. A ação é fruto de parceria da Buser, startup para viagens rodoviárias, com a rede de ONGs Gerando Falcões. Dentre os beneficiados, estão 36 servidores públicos e voluntários, como psicólogos, assistentes sociais e advogados. Também com o objetivo de atenuar a crise vivida no litoral, a foram transportados mais de 600 kits de alimentos e produtos de higiene para a região. Com o apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a companhia levou parte dos mantimentos para famílias da aldeia Rio Silveira, em Bertioga. Até terça-feira, 28, o litoral norte receberá cinco toneladas de água potável transportadas pela Buser, com a coleta da água partindo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em ação conjunta.

