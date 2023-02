Buser prevê quase o triplo de viajantes do que em Carnaval pré-pandemia

Maior plataforma brasileira de intermediação de viagens de ônibus, a Buser estima que irá transportar mais de 120 mil pessoas entre os próximos dias 16 e 22 de fevereiro, época do Carnaval. O volume representa um crescimento de 160% no comparativo com 2020, o último ano em que a festa popular se deu antes da eclosão da pandemia. Segundo o diretor de operações da startup, Thiago Zanetti, cerca de 70 mil reservas já estão confirmadas para o período. “O setor de viagens rodoviárias está numa crescente desde o ano passado. Muito desse boom tem a ver com o aumento do preço das passagens aéreas, o que levou as pessoas a voltarem a escolher o ônibus na hora de viajar”, diz.

O principal serviço da companhia é o fretamento colaborativo, modelo em que não há venda de passagens, mas o rateio do custo do frete do ônibus por grupos viajantes. Também é ofertado o sistema de marketplace, com a revenda de passagens de ônibus em parceria com outras empresas. Somando as viagens nos dois modelos, a Buser conta com mais de sete mil grupos de viajantes para o Carnaval até o momento, um crescimento de 30% em relação à baixa temporada. Os principais destinos dos usuários para o Carnaval de 2023 são as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, com a rota mais requisitada partindo da capital paulista em direção à carioca.

