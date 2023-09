Brasileiros priorizam segurança em buscas por imóveis, aponta pesquisa

Morar em um local seguro é a principal prioridade da maioria dos brasileiros na hora de escolher um imóvel. Cerca de 65% das pessoas não consideram abrir mão da segurança, segundo um levantamento do Imovelweb, portal para anúncio de imóveis. O patamar está muito à frente do segundo item de preferência, a presença de um jardim no domicílio, elegido por 8% dos respondentes. Possuir uma piscina e churrasqueira em casa vêm em seguida, com 4% das respostas cada um.

Quando o assunto é a localização ideal, oito a cada dez entrevistados afirmam que o bairro em que moram hoje é decisivo para a escolha de um imóvel, com 24% do total dizendo não gostar da sua região de residência. Também é indicado que, além da localização, o preço do aluguel e a falta de ofertas de imóveis são desafios para quem busca por propriedades. Cerca de 65% considera o preço alto dos anúncios como uma dificuldade, enquanto 48% dizem o mesmo sobre a falta de opções na região de interesse.

Siga o Radar Econômico no Twitter