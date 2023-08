Brasileiros pagam 24% de suas compras online com Pix

O Pix tem ganhado mais relevância como meio de pagamento utilizado em compras online, representando 24% dessas transações em 2022, percentual que dobrou em relação ao ano anterior. Os dados são de levantamento da Worldpay, companhia de soluções de pagamento, divulgado nesta quarta-feira, 23. Também é estimado pela pesquisa que o Pix vai movimentar 35% do valor de todas as transações online do país até 2026.

“Hoje, os consumidores procuram por nada menos do que a perfeição”, diz Juan D´Antiochia, vice-presidente da Worldpay para a América Latina. “Buscam, cada vez mais, por jornadas de pagamento personalizadas, seguras, ágeis, convenientes e, se possível, que recompensem sua fidelidade”, complementa. Muito por conta de questões de conveniência e recompensas, o cartão de crédito segue na liderança e à frente do Pix no comércio eletrônico, sendo utilizado por 39% da população para esse fim no ano passado.

O estudo da Worldpay sobre métodos de pagamento abrange 40 países, o que possibilitou comparar a adesão dos brasileiros ao Pix a hábitos de outras regiões com tecnologias equivalentes. Na Índia, os pagamentos em tempo real “de conta para conta” representam 19% das transações online, enquanto a penetração é de apenas 9% no Reino Unido, por exemplo. A previsão é de um crescimento anual composto de 13% para essa modalidade de pagamento no mundo até 2026.

