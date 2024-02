Brasil deve ultrapassar EUA como maior exportador do agro, diz Marcos Jank

Marcos Jank, professor do Insper e coordenador do centro Insper Agro Global, diz que este é um período de “freio de arrumação” para o agronegócio brasileiro – mas nega que o setor passe por uma crise. Ele afirma que a volatilidade de preços é algo natural, e que “é preciso tomar muito cuidado com as intervenções que vão ser feitas”. No início da semana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, declarou que a pasta prepara um pacote de socorro para atenuar o “momento difícil” do agro. A repórter Camila Barros entrevista Marcos Jank.

