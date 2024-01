A preocupação do Bradesco com julgamento na ANP

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Depois de financiar parte da compra das ações da Vale pela Cosan, o Bradesco aguarda apreensivo a resolução de uma ofensiva da empresa na Agência Nacional do Petróleo para baratear o gás transportado de Santos para São Paulo. O banco levou uma parte das ações da Compass, controladora da Comgás, em troca de um empréstimo feito em 2022. Como a ANP terá alterações no colegiado, o relator do processo mudará ao menos duas vezes em 2024. O Bradesco poderá ter de revisar o valor da participação da Compass em seus ativos. O banco não quis comentar.