Bolsonaro faz discurso inflamado na Faria Lima e volta a atacar Supremo

O presidente Jair Bolsonaro fez um discurso inflamado para o mercado financeiro em evento promovido pelo BTG Pactual nesta terça-feira, 23. Com uma listinha de 16 pontos ele perguntou ao mercado financeiro se eles querem que volte apoie a Cuba, ao MST, que acabem as reformas trabalhistas, a reforma da previdência, que volte interferência de preços na Petrobras, ou que acabe a autonomia do Banco Central. O presidente está incomodado com o mercado financeiro que já aceita a possibilidade de o ex-presidente Lula ser eleito, como foi registrado por alguns importantes gestores de recursos mais cedo no mesmo evento.

Bolsonaro pegou embalo e parecendo falar de improviso voltou a atacar o Supremo, apesar de não ter citado em nenhum momento o nome da corte superior ou de qualquer ministro. “Não vai ser o chefe do executivo que vai jogar fora das quatro linhas. Mas dois ou três que não estiquem a corda. Alguns poucos dois ou três acham que não têm limites e que ficam brincando de nos controlar, ferir a liberdade de expressão, prender deputados, em desmonetizar paginas na internet, em querer botar freio na nossa liberdade de discutir eleições pelas medidas sociais. Onde vamos chegar? Se temos um sistema eleitoral que você pode não comprovar que é fraudável mas não tem como comprovar também que não é fraudável.”

Executivos que acompanharam o discurso comentaram com a coluna que Bolsonaro começou dizendo que estava tudo distorcido pelo ambiente eleitoral e acabou fazendo uma “catilinária eleitoral chocante”.

