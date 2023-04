Bolsa tem melhor pregão em seis meses e dólar crava cinco reais

Logo após o governo de Luiz Inácio Lula da Silva completar seus primeiros cem dias no poder, o mercado financeiro vive seu pregão de maior bonança em seis meses, com o Ibovespa disparando 4,29%. A última vez que uma alta tão expressiva foi registrada, o Brasil passava pelo ápice da última campanha eleitoral, no início de outubro de 2022. Com isso, a bolsa brasileira praticamente zerou as perdas acumuladas ao longo do terceiro mandato de Lula. O dólar também registrou uma marca de destaque ao longo do pregão desta terça. Por volta das 14h20, a moeda americana estava cotada logo abaixo dos cinco reais, em 4,99 reais. A cotação fechou o dia em 5 reais, menor patamar desde 12 de junho de 2022 — há quase dez meses.

Analistas apontam a divulgação nesta terça-feira, 11, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) como o grande motivador da euforia financeira. A inflação subiu 0,71% no mês de março, menos do que os 0,77% esperados pelo mercado. Assim, cresce o otimismo para uma eventual queda nos juros praticados pelo Banco Central (BC) — hoje em imponentes 13,75%. Menos juros estimulam mais apetite ao risco, ou seja, ganhos ao mercado de ações.

Além do IPCA de março, o analista André Perfeito chama a atenção para o fato de que os preços vieram abaixo do esperado apesar do aumento dos combustíveis, promovido pela volta dos impostos federais sobre o setor. Com isso, a desaceleração da inflação torna-se mais consistente aos olhos do mercado. Perfeito também afirma que a alta se dá após uma fase ruim do Ibovespa. “De certa maneira, está tão ruim que está bom. Com o Ibovespa em cerca de 100 mil pontos nos últimos dias, o patamar de onde partir está bastante baixo, o que ajuda”, diz. Para o economista, a viagem de Lula à China, onde o presidente não deve fazer tantos comentários sobre as finanças e política monetária brasileira, deve auxiliar para que indicadores melhorem ainda mais no curto prazo.

Siga o Radar Econômico no Twitter

Continua após a publicidade