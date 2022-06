Biden manda o recado e agrava situação da Petrobras e das petroleiras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 22 de junho.

O presidente americano Joe Biden mandou o recado e agravou a situação da Petrobras e das petroleiras listadas na bolsa. A Casa Branca quer fazer de tudo para baixar o preço dos combustíveis no território americano e, além de suspender os impostos federais, assim como também pretende o governo brasileiro, vai conversar com as grandes petroleiras do país para aumentar a capacidade americana de produção e refino de petróleo. O resultado foi uma forte queda na cotação do petróleo, que agravou a performance das petroleiras na B3. O recado de Biden sobre petróleo e combustíveis e o fantasma que ainda assombra o setor no Brasil são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 22.

