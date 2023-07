“BC não deve ceder à retração da economia”, diz Camila Abdelmalack

VEJA Mercado em vídeo | 19 de julho.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em alta na manhã desta quarta-feira, 19. Os investidores repercutem números de inflação abaixo do esperado no Reino Unido. O indicador é mais um de uma série de números macroeconômicos mundo afora que indicam uma desaceleração das economias. Se, por um lado, tal cenário permite ao mercado trabalhar com menos juros no radar, por outro, a recessão se torna um risco real ainda neste ano. O VEJA Mercado entrevista Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos.

Siga o Radar Econômico no Twitter