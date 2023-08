“BC dá sinais de que vai manter juros acima de 10%”, diz André Perfeito

VEJA Mercado | 8 de agosto.

As bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta terça-feira, 8. Os investidores digerem números mais fracos da balança comercial chinesa. Tanto as exportações quanto as importações da segunda maior economia do mundo registraram retração no último mês de julho em relação ao ano anterior. No Brasil, a ata da última reunião do Copom foi publicada e traz novos recados do Banco Central a respeito da política monetária. Itaú e Eletrobras divulgaram seus balanços trimestrais. Diego Gimenes entrevista o economista André Perfeito. O especialista alerta para os sinais de que o Copom não deve cortar os juros a 9,25% até 2024, como indica o Boletim Focus.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify