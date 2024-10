Bares e restaurantes voltam a apresentar queda nas vendas em setembro

O setor de bares e restaurantes voltou a sofrer uma retração de 4% no volume de vendas nacional em setembro, em comparação com o mês anterior, de acordo com o Índice Abrasel Stone. Roraima foi o único estado a registrar crescimento, com uma leve alta de 0,8% nas vendas. Já os estados do Maranhão e Piauí tiveram as quedas mais acentuadas, de 6,7% e 6,5%, respectivamente. A retração também foi significativa nas regiões Sul e Sudeste, com destaque para o Rio Grande do Sul (5,3%) e São Paulo (3,9%). Na comparação anual, o cenário é parecido, com queda nacional de 4,5%.