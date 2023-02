Bandeira branca de Campos Neto a Lula surte pouco efeito na bolsa

VEJA Mercado em vídeo | 14 de fevereiro.

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, ergueu bandeira branca ao governo federal e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em declarações públicas, o chefe do BC pediu que o mercado tenha boa vontade com o novo governo e elogiou o início da gestão de Fernando Haddad à frente do ministério da Fazenda. Campos Neto também afirmou que quem define meta de inflação é o governo. Os acenos, contudo, surtiram pouco efeito na bolsa de valores. As incertezas que ainda pairam o mercado a respeito de juros e inflação são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 14.

