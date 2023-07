Banco Original mais que dobra escritórios para clientes corporativos

Em reflexo da guinada nos negócios do Banco Original, a companhia expandiu seu número de escritórios para atendimento de clientes corporativos neste ano. A companhia saiu de sete para 17 espaços dedicados a três frentes de atuação: empresas, corporate e agronegócio. O banco agora se concentra apenas no segmento de atacado, tendo transferindo seus clientes do tipo pessoa física ao PicPay em junho. Ambas as financeiras são controladas pela J&F. “O segmento de atacado exige ainda mais exclusividade e proximidade. Entendemos a importância de expandir os escritórios para onde nossos clientes estão, inclusive para além dos grandes centros”, diz Luiz Meneguetti, presidente do Banco Original.

