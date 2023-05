Banco Central anuncia Lagarde em evento… e ela não vem

Anunciada com pompa e circunstância e em primeiro lugar na lista de palestrantes de um seminário do Banco Central do Brasil, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde… não vem ao evento. O congresso anunciado como um evento em que “presidentes de alguns dos maiores bancos centrais no mundo trarão suas experiências ao Brasil” terá a participação de Lagarde por um vídeo pré-gravado.

O anúncio do Banco Central do Brasil elenca uma aspa do presidente Roberto Campos Neto destacando o objetivo de “reunir autoridades de grandes bancos centrais”.

O encontro ocorrerá no dia 16 em um hotel em São Paulo. A ausência da presidente do BCE foi confirmada pela autarquia europeia ao Radar Econômico depois de a reportagem pedir à instituição uma entrevista com a chefe da autoridade monetária europeia e ser informada de que Christine Lagarde não vem ao evento.

