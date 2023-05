Banco Central ainda não deve realizar desejo de Lula no campo dos juros

As bolsas asiáticas fecharam em alta, enquanto as europeias e os futuros americanos e brasileiro negociam entre perdas e ganhos na manhã desta terça-feira, 2. A semana será mais curta, mas não menos intensa no mercado financeiro. A expectativa é grande pela “superquarta” dos juros. Os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos sentam para discutir os rumos da política monetária dos países. No Brasil, apesar dos apelos do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a ampla maioria do mercado espera que a taxa Selic seja mantida em 13,75% ao ano. Resta saber se o comunicado do Banco Central será mais duro ou mais brando a respeito das próximas decisões.

Já nos Estados Unidos, a expectativa é por uma nova elevação de 0,25 ponto percentual nos juros locais. Por lá, os investidores esperam que essa seja a última alta de juros do ciclo de aperto monetário americano. Caso a elevação se confirme, os juros ficariam estacionados entre 5% e 5,25% ao ano.

