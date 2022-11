Bancas de jornal dobram suas receitas com figurinhas da Copa, aponta Itaú

O valor das transações feitas em bancas de jornal através de cartões e maquininhas do Itaú cresceu 99% no terceiro trimestre de 2022 frente ao mesmo período do ano passado. A razão não poderia ser outra, a venda de artigos relacionados à Copa do Mundo deste ano, como álbuns e figurinhas. Já a quantidade de operações financeiras das bancas aumentou em 73% no mesmo recorte de tempo, tendência encabeçada pela geração Z, que passou a comprar 151% mais nesses estabelecimentos. Os dados são da Análise do Comportamento de Consumo do banco, relatório que aponta tendências de diversos setores da economia.

Além das bancas de jornal, outros negócios foram significativamente aquecidos pela Copa que está por vir. Como já é costume em períodos como esse, o setor de artigos esportivos registrou crescimento no levantamento, de 32% em valor transacionado e 24% em quantidade de operações. Empresas que vendem a camisa oficial da Seleção Brasileira de Futebol impulsionam a alta. Já os brasileiros que resolveram acompanhar os jogos de perto no Catar tiveram de fazer um investimento volumoso, gastando 4.766 reais em média por ingresso de jogos. A maioria dos que compraram ingressos reside no estado de São Paulo (52%), seguido pelo Rio de Janeiro (14%) e Paraná (5%).

