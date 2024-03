Autonomia ampla é ‘passo natural’, diz Campos Neto após crítica de Gleisi

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, considera que uma ampliação da autonomia do órgão seria um “passo natural” após a independência operacional conquistada nos últimos anos. Campos Neto articula para que o BC também tenha autonomia administrativa e financeira para que possa determinar a realização de concursos públicos e fixar seu orçamento anual, por exemplo. “É um tema super técnico. Mais de 90% dos bancos centrais do mundo que têm autonomia operacional, têm autonomia financeira. Entendemos que é um passo natural”, disse em evento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), nesta segunda-feira, 4. A fala ocorre um dia após a presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticar duramente a iniciativa, em publicação numa rede social. “Querem submeter o Brasil a uma ditadura monetária”, escreveu a deputada federal em resposta a uma entrevista conferida por Campos Neto ao jornal Folha de S. Paulo.

Campos Neto considera que as autonomias financeira e administrativa são relevantes para modernizar o BC de modo a tornar sua gestão mais dinâmica e capaz de lidar com demandas do século XXI, como a digitalização de serviços financeiros. “Se for bem explicado, as pessoas vão entender que é um avanço pro país e pro governo”, disse. Questionando no evento da ACSP se considera a autonomia operacional do BC, já conquistada, algo irreversível, Campos Neto mostrou algum otimismo. “Espero que seja (irreversível). Nada é irreversível, mas espero que seja”, disse.

