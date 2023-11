Ausência de Lula foi sentida em jantar com grandes empresários do exterior

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva faltou a um jantar com empresários brasileiros e estrangeiros, na segunda-feira 6, em Brasília. O encontro, promovido pela Apex, a agência de promoção da exportação, contou com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

A ausência do presidente causou surpresa porque o tema discutido à mesa, a atração de investimentos para a agenda verde, é considerado prioritário pelo governo. No dia seguinte, Lula foi ao Brazilian Investment Forum, da Apex, no Itamaraty.

