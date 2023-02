Até que ponto a reabertura da China vai ajudar as ações da Vale?

A mineradora Vale reportou lucro de 3,7 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2022, queda de 30% na base anual, porém acima das projeções do consenso de mercado. Por volta das 13h30, as ações recuavam 0,5%. Os preços médios do minério de ferro comercializado pela companhia atingiram a marca de 95 dólares a tonelada, avanço de 3% em relação ao igual período de 2021. A Vale foi beneficiada pelo fim da política de Covid zero da China e pela tese de que a reabertura da economia chinesa vai aumentar a demanda por commodities. Mas, até que ponto essa variável vai ajudar as ações da Vale? Para alguns analistas, a recuperação chinesa é, sem dúvidas, um fator relevante e que deve impulsionar os resultados de curto prazo da Vale. Ao mesmo tempo, existe um certo ceticismo com tamanho otimismo.

Os analistas da Genial Investimentos lembram que as projeções de crescimento da China para este ano estão aquém do período pré-pandemia, e recordam que uma crise imobiliária ainda atinge o país. Além disso, eles acreditam que há um certo exagero no movimento de alta nos preços do minério. “Mantemos nossa visão mais cautelosa tendo em vista a crise imobiliária chinesa, com a nossa expectativa de desaceleração nos lançamentos durante 2023, impactando as siderúrgicas e, por consequência, a demanda pela commodity“, escrevem em relatório enviado a clientes. “Mesmo com alguns desafios em vista, achamos que a reabertura chinesa pode ajudar o resultado de curto prazo da Vale. Porém, em nossa análise, há um certo nível de especulação em cima de uma curva de minério no patamar atual de 120 dólares a tonelada. Nós reforçamos que não acreditamos que seja razoável a curva em preços acima de 110 dólares por entendermos que não há uma demanda das siderúrgicas chinesas que atualmente sustentem esse nível de preços por muitos meses”, concluem.

