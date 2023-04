Assaí coleta 400 toneladas de resíduos em aumento de 33% em 2022

O atacadista Assaí recolheu 400 toneladas de resíduos em 2022, um aumento de 33% em comparação com o ano anterior. O programa de coleta da companhia encaminha o material à reciclagem, compostagem ou reinserção na cadeia produtiva, minimizando seu impacto ambiental. Também no último ano, a companhia passou a contar com postos de reciclagem em lojas de 11 estados, contemplando todas as regiões do país. Além das estações de reciclagem, ainda não presentes em toda a rede de lojas, o Assaí disponibiliza coletores de pilhas em todas as suas unidades pelo país. Cerca de 18 toneladas desse item tóxico ao meio ambiente foram descartadas no atacadista em 2022.

“Nosso primeiro ponto de entrega voluntária foi instalado em 2008, no Assaí Cotia, em São Paulo, e, de lá para cá, temos ampliado as estações em todo o país. Além da gestão e destinação correta dos resíduos gerados pela nossa operação, buscamos incentivar e facilitar o descarte consciente dos itens que possam ser reciclados por parte de nossos clientes”, diz Fábio Lavezo, gerente de sustentabilidade e investimento social do Assaí. Houve um crescimento de mais de 210% na quantidade de pontos de coleta nos últimos cinco meses, passando de 74 para 231 unidades do atacadista com a opção.

