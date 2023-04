A nova cobrança de Lula para o Banco Central baixar os juros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a questionar as metas de inflação do Brasil e a cobrar que o Banco Central encontre alguma maneira de baixar os juros no país. Em café da manhã com jornalistas na manhã desta quinta-feira, 6, o presidente evitou confrontar diretamente o chefe do Banco Central, Roberto Campos Neto, como já aconteceu outrora, e afirmou que a inflação é um problema para a autarquia e para o Senado Federal, que aprovou a indicação de Campos Neto ao BC. “Se a meta está errada, muda-se a meta”, disse. Lula ressaltou que não vai “ficar brigando com o presidente do Banco Central”, mas alertou que a atual taxa de juros é desfavorável a tomada de crédito por empresários. “Nós vamos ter que encontrar um jeito para o Banco Central começar a reduzir a taxa de juros. Não é compreensível porque não temos inflação de demanda. […] Nenhum empresário vai tomar dinheiro emprestado a essa taxa de juros”, completou.

Siga o Radar Econômico no Twitter