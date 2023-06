As novas cartas na manga da Shein para ganhar espaço no Brasil

A varejista de moda chinesa Shein tem novas cartas na manga para ganhar espaço em território brasileiro. O governo federal decidiu acabar definitivamente com a cobrança de impostos federais sobre as encomendas estrangeiras de até 50 dólares, desde que as companhias ingressem no programa Remessa Conforme, da Receita Federal, e recolham tributos estaduais. Além disso, a Shein anunciou que a empresa de tecidos Coteminas vai começar a fabricar roupas para a companhia em uma fábrica no Rio Grande do Norte a partir do próximo mês de julho.

A iniciativa faz parte do plano da Shein de investir 750 milhões de reais em produção nacional nos próximos três anos. A agência Reuters ainda informa que a varejista pode realizar um IPO nos Estados Unidos. As notícias podem ter impacto nas companhias brasileiras. “A injeção de capital na companhia tornará ela ainda mais competitiva, podendo impactar negativamente as varejistas de vestuário brasileiras”, avaliam os analistas da Genial Investimentos.

