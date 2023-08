As conversas de Silveira para impulsionar produção de lítio no Brasil

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou de uma reunião essa semana com a CEO da mineradora Sigma Lithium, Ana Cabral-Gardner. Em pauta estava a estruturação de projetos que estimulem o desenvolvimento da região do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, para fomentar a inserção do Brasil como ator na produção de lítio na região. A região é tida como uma das localidades com maior potencial para produção do mineral.

A primeira carga de lítio verde do mundo foi despachada pela Sigma na última semana, a partir do Porto de Vitória, no Espírito Santo. O mineral extraído no Vale do Jequitinhonha tem o padrão triplo zero, sem carbono, rejeitos e químicos nocivos. A carga teve como destino a China, que transformará o lítio em baterias a serem utilizadas em todo o mundo.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, em menos sete meses, a arrecadação das empresas instaladas no Vale do Jequitinhonha está perto de igualar o total de 2022. O minério também está subindo em participação entre as substâncias extraídas em terras mineiras. Atualmente o Brasil é o sétimo maior detentor de reservas de lítio no mundo, com 1,23 milhão de toneladas e o quinto maior produtor mundial do minério.

