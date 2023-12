Grupo Lide abre novo escritório na França

O Grupo de Líderes Empresariais (Lide) inaugura em Paris, na França, nesta terça-feira, 5, um novo escritório do grupo. As bases para a composição do escritório do grupo foram firmadas no hotel parisiense George V entre o chairman e fundador do Lide, João Doria, e o presidente da Câmara de Comércio França-Brasil, Pedro Antonio Gouvêa Vieira. O Lide terá um conselho de líderes empresariais para fomentar a bilateralidade econômica entre os dois países. O objetivo é promover as relações empresariais por meio de networking entre o setor produtivo. Ao todo, o Lide possui 17 outras unidades internacionais e 22 unidades nacionais

