Em evento recente, fontes do Ministério dos Investimentos da Arábia Saudita revelaram que a ideia é comprar um clube de futebol no Brasil. O objetivo dos árabes é projetar seu país, que receberá a Copa do Mundo de 2034. Os árabes estão interessados apenas em times de São Paulo e do Rio de Janeiro, que, segundo eles, oferecem maior visibilidade.