Appian exporta mais de 217 mil toneladas de metais verdes

A Appian Capital Brazil, fundo de investimento privado especializado em mineração, exportou mais de 217 mil toneladas de metais verdes e reduziu a emissão de 4,6 mil toneladas de CO². Esse valor equivale a duas viagens de navio entre Brasil e China.

O volume é, aproximadamente, 10% superior a 2022, quando as saídas totalizaram 198 mil toneladas. O fundo de origem britânica, com cinco anos de atuação no mercado brasileiro, é responsável pela gestão dos dois ativos do grupo que produzem essas Commodities no Brasil: Atlantic Nickel – produtora de concentrado de níquel sulfetado – e Mineração Vale Verde – produtora de concentrado de cobre.