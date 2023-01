Após ameaça de atos golpistas, refinarias funcionam normalmente

Apesar das ameaças de atos golpistas de bolsonaristas contra as refinarias da Petrobras, as unidades seguem com funcionamento normal, com a presença de forças de segurança e representantes dos sindicatos dos petroleiros, diz a Federação Única dos Petroleiros (FUP). “As tentativas criminosas foram reprimidas com a atuação conjunta da FUP, sindipetros e poder público. Os ataques, convocados por apoiadores de Bolsonaro em suas redes sociais, pretendiam impedir o fornecimento de combustíveis à população”, diz a federação em nota. De acordo com a FUP, nenhuma refinaria foi bloqueada. Entre a noite de domingo 8 e a manhã desta segunda-feira, 9, mensagens com teor golpista circularam nas redes ameaçando novos atos terroristas envolvendo refinarias.

