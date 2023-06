Americanas substitui PwC por empresa de auditoria fora das “big four”

O conselho de administração da Americanas decidiu pela substituição da auditora PriceWaterhouseCoopers, a PwC, atuais auditores independentes, pela BDO RCS Auditores Independentes, que não faz parte do rol das quatro principais empresas de auditoria do mundo — PwC, Deloitte, KPMG e EY —, as chamadas ‘big four’, para executar o escrutínio das demonstrações financeiras de 2022 e o “refazimento de demonstrações financeiras do exercício social de 2021, necessário em função do episódio de fraude comunicado pela companhia. A empresa anunciou também a revisão das demonstrações financeiras de 2023. A BDO se apresenta como “a quinta maior empresa de auditoria e consultoria do mundo”.

“A Americanas não faz qualquer julgamento acerca da natureza ou extensão da participação das empresas de auditoria no episódio”, diz o comunicado. “Entretanto, um maior aprofundamento nos trabalhos de apurações seria necessário para, desde já, assegurar a independência da PwC para seguir com os trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras da companhia”, afirma. “Dessa forma, devido à necessidade de apresentar demonstrações financeiras auditadas o mais brevemente possível, a companhia e seu conselho de administração decidiram pela rescisão do contrato com a PwC e imediata contratação da BDO”, afirma o comunicado.

