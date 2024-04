Amec e CFA Society Brazil divulgam código de ética de agentes fiduciários

A Amec e CFA Society Brazil divulgam o relatório de análise consolidado 2023 do Código Brasileiro de Stewardship (CBS). O documento apresenta uma visão detalhada dos avanços e desafios na implementação do stewardship — termo em inglês para o dever do agente fiduciário em zelar pelos investimentos do cliente — no mercado de capitais brasileiro com base em informações recebidas de 23 relatórios — 19 de signatários nacionais e 4 estrangeiros. Os relatórios individuais têm como base o ano calendário 2022. “O stewardship, que enfatiza a criação de valor sustentável a longo prazo, tem tido evolução, com investidores institucionais desempenhando um papel mais ativo na governança corporativa e nas práticas de investimento responsável, apesar de haver ainda importantes espaços para melhoria na qualidade dos relatórios apresentados”, traz o relatório em seu sumário.

Os principais avanços observados na comparação com o relatório anterior foram as adesões às recomendações do CBS; a maior qualidade e detalhamento dos relatórios; e o compromisso com o aprimoramento das práticas de stewardship. Outros pontos apontados foram a maior objetividade e evidências nas atuações e o fortalecimento da conscientização e maturidade dos gestores estrangeiros.