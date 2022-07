Ambev enche o copo de receitas embalada pelos happy hours

A Ambev reportou receitas de 17,9 bilhões de reais no segundo trimestre, um aumento de 14% frente ao igual período de 2021, impulsionadas, principalmente, pelo retorno do consumo de cervejas fora de casa. O lucro da companhia foi de 3 bilhões de reais, resultado 4% acima do anotado no segundo trimestre do ano passado. Para os analistas da XP, os números foram alavancados pelas garrafas retornáveis, pelas marcas premium e, claro, pela volta dos happy hours. “A receita líquida teve aumento consistente – e acima da inflação – impulsionada pela recuperação do consumo fora de casa juntamente com premiumização (marcas premium cresceram mais de 20% em relação ao ano anterior) e o retorno das garrafas retornáveis, que cresceram mais de 20% em relação ao segundo trimestre de 2021″, escreveram.

