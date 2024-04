Allianz alcança paridade de gênero em diretoria e mira conselhos

A Allianz alcançou o patamar de 50% de seu Comitê Executivo composto por mulheres. Com a chegada de novas diretoras nas áreas de estratégia e recursos humanos, a meta de igualdade de gênero na diretoria foi atingida neste ano. São quatro diretoras no total: Karine Barros (Comercial), Rosely Boer (Operações e TI), Maria Clara Ramos (Transformação, Estratégia e Marketing) e Marcia Lourenço (Recursos Humanos e Comunicação). Considerando todas as posições de liderança da empresa, 41% são mulheres. Já no contingente total de funcionários, quase seis a cada dez são do gênero feminino. A Allianz espera que, até o final deste ano, ao menos 30% de todos os seus conselhos de administração sejam compostos por mulheres.

Siga o Radar Econômico no Twitter