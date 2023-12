Alimentos saudáveis são 26% mais caros do que guloseimas, indica pesquisa

Alimentos com claros atributos nutricionais, considerados saudáveis, são 26% mais caros em média do que alimentos indulgentes, com baixo teor nutricional e associados ao “consumo de prazer”, a exemplo de chocolates e os chamados salgadinhos. Nesse contexto, alimentos saudáveis são os mais comuns apenas nas compras das classes A e B, com 77,5% de incidência contra 66,8% por parte dos indulgentes. Como há uma sobreposição entre as categorias, com alguns alimentos considerados saudáveis e indulgentes, a soma das porcentagens supera 100%. Os dados são de pesquisa da consultoria Horus.

No mês de dezembro, dadas as festas de fim de ano, a incidência média de alimentos indulgentes nas compras dos consumidores é 5,6 pontos percentuais maior do que a média, indo a quase 76%, considerando dados de 2022. Quanto à oferta de alimentos em supermercados ao longo de todo o ano, cerca de 50% são da categoria indulgente, também apelidados de guloseimas, e outros 34% são considerados saudáveis.

