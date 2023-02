Agenda verde é transversal com Lula, mas ainda ganha forma, diz AES

Uma das principais bandeiras da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República, a pauta ambiental retém bastante notoriedade em meio ao início de governo. Entretanto, tendo completado mais de um mês em exercício, a nova gestão carece de novidades nesse campo, especialmente em temas como mercado de carbono e geração de energia renovável. Em entrevista ao Radar Econômico, a CEO da AES Brasil, Clarissa Sadock, atribui esse cenário ao tempo despendido pelo Executivo na formação de seus quadros. “Temos um ministro de Minas e Energia que anunciou a sua equipe na semana passada, por exemplo. Agora começamos a ver um time se formando para que possamos trabalhar de forma bastante ativa nesse tema”, diz. Por outro lado, a representante da companhia, uma das maiores do mundo em energia elétrica, vê com bons olhos o discurso de diferentes ministros sobre a pauta ambiental, destacando sua transversalidade. “É algo que transpassa várias pastas, não se restringindo ao Ministério do Meio Ambiente. Simone Tebet, do Planejamento, também fala sobre o assunto de forma bastante enfática, mostrando muito interesse”, diz.

Além da ampla presença no discurso do governo, o avanço do país em matéria de sustentabilidade também conta com o apoio do setor privado, segundo Sadock. “Nós, empresários, vamos trabalhar juntos nessa pauta para que a gente avance no Brasil, que já é um sucesso em energia limpa, com isso também se tornando um produto que possamos vender para outros países”, diz. A executiva complementa afirmando que o empresariado tem ganhado cada vez mais maturidade no tema do meio ambiente, ao ponto de ser mais exigente do que no passado em relação à qualidade socioambiental de serviços como os da AES.

Siga o Radar Econômico no Twitter