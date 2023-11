Aeroporto de Navegantes supera período pré-pandemia

O setor aéreo esta sofrendo. Em 2019, antes da pandemia, foram aproximadamente 55 milhões de embarques e desembarques entre janeiro e agosto de 2019. Neste ano, foram 51 milhões, 7% abaixo.

Em contrapartida, o aeroporto de Navegantes registrou uma quantidade de passageiros 21% maior do que no período, com mais de 1,5 milhão de passageiros entre janeiro e agosto deste ano, em comparação com 1,248 milhão no mesmo período de 2019.

Entre os 25 maiores aeroportos do Brasil, apenas oito estão registrando movimentação maior que no período pré-pandemia, e Navegantes é o que apresenta melhor desempenho entre os concedidos à iniciativa privada – fica atrás apenas do Aeroporto Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, sob o controle estatal da Infraero.

Siga o Radar Econômico no Twitter