Ações da Meta são a aposta do ano em tecnologia, diz pesquisa do JPMorgan

Questionados pelo banco JPMorgan sobre qual grande empresa de tecnologia deve apresentar o melhor desempenho na bolsa de valores em 2023, 41% dos investidores respondentes escolheram a Meta, companhia que controla o Facebook, Instagram e WhatsApp. Se a previsão estiver correta, seria uma reviravolta para a empresa de Mark Zuckerberg, que amargou seu pior ano da história em 2022, com derretimento dos papéis em mais de 60%. A proporção na liquidação da fortuna de Zuckerberg no período foi similar. O magnata começou 2022 com 124 bilhões de dólares em seu nome e, ao final do mesmo ano, o montante estava em 45,6 bilhões, uma diferença de mais de 78 bilhões.

Além do destaque positivo para a Meta, o banco também frisou que os investidores estão relativamente otimistas quanto aos resultados do setor de tecnologia. Para 43%, deve haver uma alta de mais de 5% nas ações ao longo do ano. Em comparação, apenas 30% esperam o mesmo do S&P 500, índice que reúne empresas de múltiplos campos. Existem três principais motivos para o otimismo dos investidores: valuations atrativos, expectativa de boas comparações ano-a-ano – puxada pela performance ruim de 2022 – e melhoria nos fluxos de caixa e margens de lucro. Entretanto, o cenário macroeconômico, pautado pela alta da inflação e dos juros, preocupa os investidores que responderam a pesquisa.

