A visão no iFood sobre regras para entregadores e motoristas de aplicativo

Dentro do iFood, as costuras em torno das condições propostas pelo governo federal para motoristas de aplicativo foram vistas como muito mais vantajosas do que as para entregadores. “Uber e 99 estão de parabéns com seu diálogo”, diz um nome próximo às negociações. A leitura, porém, é de que o projeto não deve ter sucesso no Congresso Nacional neste ano: como 2024 é ano de eleição municipal, executivos do aplicativo entendem que a resistência seria grande, ainda mais em um assunto que tange ao dia a dia das grandes cidades.

Na empresa, a atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é malquista — o presidente faria seu trabalho e jogaria para a torcida. As dificuldades de relacionamento envolvem o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Dentro da empresa, é preferível que todos os assuntos que têm algum tipo de envolvimento do Ministério da Fazenda sejam tratados com Fernando Haddad ao invés de Marinho.