A virada de jogo prevista pelo Santander na inadimplência

O CEO do banco Santander, Mario Leão, acredita que a pior fase da inadimplência já foi superada pela instituição. A fala aconteceu na tradicional conferência de resultados do banco com analistas e jornalistas. O Santander teve lucro líquido de 2,3 bilhões de reais no segundo trimestre do ano, uma cifra 45% menor em relação ao mesmo período de 2022. O chefe da instituição, contudo, avalia que o pico da geração de inadimplência, uma das maiores vilãs dos recentes balanços, já passou. “A gente está confortável em dizer que o pico da geração da inadimplência já passou. Se o cenário macro mudar de forma material de novo, para pior, naturalmente o portfólio vai se comportar de forma menos benigna, mas não estamos observando isso”, ressaltou. Por volta das 13h, as ações do Santander eram negociadas próximas da estabilidade.

