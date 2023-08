A vilã da vez que pode provocar um aumento no preço da gasolina

Os preços do petróleo tipo brent saíram da faixa dos 75 dólares por barril há cerca de um mês e acumulam valorização de 15% nesse período. Por volta das 13h, os contratos negociavam em alta e eram vendidos a 84,5 dólares. O movimento acontece diante de uma extensão do corte de oferta em 1 milhão de barris por dia pela Arábia Saudita para o próximo mês de setembro. Menos petróleo no mercado provoca um aumento nos preços. A valorização recente fez aumentar a diferença dos preços dos combustíveis praticados pela Petrobras em relação à paridade internacional. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) estima que os valores da gasolina nas bombas estão 22% defasados na comparação com o mercado externo — o equivalente a 70 centavos por litro. A estatal explicou sua política para engendrar um possível reajuste nos preços dos combustíveis.

