A startup que não visa o lucro e já doou mais de 200 mil ‘quentinhas’

A foodtech Eats for You, startup que tem parceria com empresas como BRF, Ajinomoto e Veloe, ultrapassou a marca de 200 mil refeições doadas e mais de 4 milhões de reais em geração de renda formal para os empreendedores cadastrados em seu aplicativo. As ‘quentinhas’ são feitas por mais de 3.000 donos e donas de casa e entregues para os consumidores pela plataforma, que funciona como um marketplace de refeições caseiras. Com a pandemia e o movimento do home-office, a foodtech resolveu atuar além dos pontos de retirada e de delivery por meio de um banco de doações de alimentos e se juntou ao projeto social Marcas Que Fazem o Bem. Recentemente, startup recebeu aporte da Alelo, sociedade entre o Bradesco e o Banco do Brasil.

Siga o Radar Econômico no Twitter