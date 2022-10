A resposta mineira de Pacheco à campanha de Jair Bolsonaro

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 18 out 2022, 14h07 - Publicado em 18 out 2022, 13h59

Por Victor Irajá Atualizado em 18 out 2022, 14h07 - Publicado em 18 out 2022, 13h59

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), emitiu uma nota — bem a seu modo — comentando o uso eleitoral por parte da campanha de Jair Bolsonaro (PL) de uma entrevista em que teria refutado a existência do chamado Orçamento Secreto. “Não fui consultado sobre o uso. Mas não vejo problema, pois se trata de manifestação verídica concedida a um programa de TV a respeito dos tipos de emendas parlamentares ao orçamento público executado pelo Governo federal. Aliás, a manifestação pode ser usada, de forma responsável, por qualquer uma das campanhas”, disse o presidente do Senado, que mantém-se neutro neste segundo turno.

“E toda essa discussão é importante, porque modificações estruturantes nascem dela. É bem possível que, após esse amadurecimento, a prerrogativa parlamentar em matéria de orçamento se concentre nas emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões permanentes temáticas”, afirmou ele. Mineiro, ele dá a entender que poderia dar enfoque à mudança da redistribuição de recursos por outras formas de emendas e condena ‘mensagens falsas que passaram a pautar o debate’. “O que importa é encontrar os eficazes mecanismos para dar a melhor qualidade possível ao gasto público. O que precisamos condenar são as mensagens falsas que passaram a pautar o debate político no país, tomando lugar de temas que realmente interessam à população”, escreveu.

