A ‘resposta’ de Jean Paul Prates sobre saída iminente da Petrobras

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afasta as crescentes especulações de que deixará a direção da estatal em breve. Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Prates veiculou um print screen de uma conversa no WhatsApp em que o tema foi abordado. A mensagem responde à seguinte pergunta: “Jean Paul vai sair da Petrobras?”. A resposta corroborada pelo presidente da empresa: “Acho que após às 20h02. Vai pra casa jantar… E amanhã às 7h09 ele estará de volta na Empresa, pois sempre tem a agenda cheia”, brinca o interlocutor. A crença de que a saída de Prates seria iminente aumentou nesta quinta-feira, 4, inclusive envolvendo a possibilidade de sua troca por Aloizio Mercadante, hoje presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Em meio à inegável tensão entre Petrobras e governo, Prates solicitou uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para bater o martelo sobre sua continuidade (ou não) na empresa.

