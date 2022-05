A resposta da Hapvida depois de derreter 17% em um dia

Depois de afundar 17% na última terça-feira, 19, por causa dos resultados trimestrais que desagradaram o mercado, os gestores acreditam que a Hapvida deu uma resposta ao mercado financeiro. A empresa anunciou um novo programa de recompra de ações em que aumentou a previsão de recompra de 100 milhões de ações para 400 milhões de ações nos próximos 18 meses. Na visão de alguns analistas, o anúncio mostra que a empresa avalia que o papel está muito barato e que, por isso, vai recomprar apostando na recuperação da própria companhia e, claro, para diminuir o número de ações em circulação com o objetivo de valorizar o ativo. “Foi um recado ao mercado para mostrar que a ação está muito barata e que a empresa tem fundamentos para se recuperar do tombo”, diz César Mikail, gestor da Western Asset. As ações da empresa fecharam o dia em alta de 4,55%, a segunda maior do dia no índice Ibovespa, que fechou em queda de 2,34%

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.